Yao Ming tritt als chinesischer Basketball-Boss zurück

NBA-Legende Yao Ming hat sein Amt als Vorsitzender des chinesischen Basketballverbandes CBA niedergelegt. Die Entscheidung sei aus "persönlichen Gründen" gefallen, wie die CBA am Donnerstag mitteilte. Yao, der von 2002 bis 2011 für die Houston Rockets in der nordamerikanischen Profiliga NBA spielte, hatte den Posten seit 2017 bekleidet.

Er habe sich "nach sorgfältiger Überlegung und aufgrund von Überlegungen zur Entwicklung der chinesischen Basketballkarriere und zur persönlichen Planung" zum Rücktritt entschlossen, wurde Yao zitiert. Der zuvor stellvertretende Vorsitzende Guo Zhenming folgt dem 44-Jährigen auf den Chef-Posten.

Der 2,29 Meter große Yao gilt als einer der berühmtesten Sportler in Chinas Geschichte. In seinen neun NBA-Jahren erzielte er durchschnittlich 19 Punkte pro Partie - 2016 wurde er in die Hall of Fame der Liga berufen.