ZDF-Doku über Wagner-Brüder soll "authentische" Seite zeigen

Unterschriften unter millionenschwere Verträge, große Turniere, viele emotionale Momente: Im Leben der Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner war in den vergangenen Monaten viel los. Nun soll eine vierteilige Dokumentation des ZDF spannende Einblicke liefern. "Wenn man sich jetzt die Folgen anschaut, merkt man, was man da eigentlich gemacht hat", sagte Moritz Wagner im Rahmen der Premiere zu "The Wagner Brothers - Zwei Brüder, ein Traum" in Berlin.

Die Serie soll Mitte Dezember in der ZDF-Mediathek veröffentlicht werden. "Natürlich ist das total schön, dass man etwas hat, das man sich in 30, 40 Jahren anschauen kann", sagte Moritz Wagner, der zusammen mit Franz bei Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA spielt: "Es war uns wichtig, dass es nicht gestellt ist. Man möchte authentisch sein." Die Serie solle zeigen, dass das Leben als Basketball-Profi "nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist".

Die Wagner-Brüder, beide in diesem Jahr mit neuen Verträgen bei Orlando ausgestattet, hatten im Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris knapp eine Medaille verpasst. Am Ende belegte der Weltmeister nur den undankbaren vierten Platz. Auch vor dem Saisonstart in Nordamerika sitzt die Enttäuschung immer noch tief. "Wir sind nicht zufrieden mit dem Ergebnis, man kann es jetzt aber auch nicht mehr ändern", sagte Franz Wagner: "Wir benutzen das als Motivation."