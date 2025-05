Zweite Pleite gegen Ulm: Alba droht schneller K.o.

Alba Berlin steht in den Play-offs der Basketball Bundesliga (BBL) vor dem schnellen Aus im Viertelfinale. Der frühere Serienmeister verlor auch sein zweites Spiel in der Best-of-five-Serie gegen ratiopharm Ulm völlig verdient mit 62:74 (27:47), Ulm hat damit bereits im dritten Spiel am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) vor den eigenen Fans einen Matchball zum Erreichen des Halbfinals.

Alba konnte zu Hause in Berlin von Anfang an nie wirklich mithalten, angeführt von Ben Saraf (15 Punkte) zog Ulm bereits in der ersten Halbzeit deutlich davon - und der Tabellenzweite der Hauptrunde brachte seinen Vorsprung danach abgeklärt ins Ziel.

Berlin war nach einer insgesamt enttäuschenden Hauptrunde nur über das Play-in-Turnier in die Play-offs eingezogen und gilt im Duell mit Ulm, dem Meister von 2023, nur als Außenseiter.

Zuvor hatten sich die Würzburg Baskets vor allem wegen Zachary Seljaas gegen die Löwen Braunschweig mit 94:90 (49:47) durchgesetzt. In einer umkämpften Partie kam Seljaas als bester Scorer auf 27 Punkte, in der Serie steht es nun 1:1. Weiter geht es mit Spiel drei am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) in Braunschweig.