4,63 Millionen: Starke TV-Quote beim Basketball-Finale

Der Weltmeister-Triumph der deutschen Basketballer hat dem ZDF eine starke Quote beschert. Im Durchschnitt verfolgten 4,63 Millionen TV-Zuschauer den Coup des Teams um Dennis Schröder, was einem Marktanteil von 35 Prozent entspricht. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen begeisterte das DBB-Team 1,39 Millionen und einen Marktanteil von 44 Prozent - Bestwert am Sonntag laut des Branchendienstes DWDL.

Das ZDF hatte für das Finale kurzfristig eine Sublizenz von MagentaSport erworben. Der Telekom-Sender hatte alle deutschen Spiele des Turniers live und kostenlos übertragen - und zeigte sich nach dem Ende zufrieden mit dem Interesse der Fans. Insgesamt mehr als zehn Millionen Zuschauer verfolgten die acht Turniersiege der deutschen Mannschaft auf den Kanälen des Anbieters.

Beim exklusiv übertragenen Halbfinaltriumph der deutschen Mannschaft gegen die USA sahen in der Spitze 2,8 Millionen Zuschauer auf MagentaSport zu. Im Mobilfunknetz der Telekom sorgten die Basketballer dann am Sonntag laut Telekom für einen Rekord im Datendurchfluss. Rund um die Schlusssirene des Finals habe es einen Höchstwert von 1251,63 Gbit/s gegeben. Auch die Aktivitäten in den Sozialen Netzwerken hätten eine millionenfache Beachtung gefunden.

"Die Zeiten ändern sich. Man erreicht die Menschen nicht mehr nur über klassisches TV im Wohnzimmer. Allein auf unserem Youtube-Kanal haben Sportbegeisterte unsere Highlight-Videos mehr als drei Millionen Mal abgerufen", sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom.