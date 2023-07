Basketball: Weiler-Babb vor WM-Vorbereitung fraglich

Anzeige

Basketball-Bundestrainer Gordon Hebert muss vor dem Start in die WM-Vorbereitung um EM-Bronzemedaillengewinner Nick Weiler-Babb bangen. "Nick Weiler-Babb ist verletzt. Wir müssen schauen, wie die Situation nächste Woche aussieht - ob er dabei ist oder nicht", sagte der Kanadier dem SID über den Profi von Bayern München, bevor am Montag in Bonn der Trainingsbeginn vor der Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) ansteht.

Nach der Absage von NBA-Profi Maximilian Kleber infolge des öffentlichen Zoffs mit Kapitän Dennis Schröder werden am Montag nun 17 Spieler erwartet. Im Laufe der Vorbereitung muss Herbert sein Aufgebot noch auf zwölf Spieler verringern - und will dies auch schnellstmöglich tun. "Wenn wir Bonn verlassen, könnten wir bei zwölf Spielern sein, es könnten aber auch 14 sein. Da bin ich noch nicht sicher", sagte er.

Während der WM-Vorbereitung trifft Deutschland am 5. August in einem ersten Test in Bonn auf Schweden, ehe es vier Tage später in Berlin gegen Kanada geht. Die letzten Länderspiele auf deutschem Boden finden beim Supercup in Hamburg (12./13. August) statt, an dem auch China, Neuseeland und Kanada teilnehmen. In Abu Dhabi steht schließlich die Generalprobe gegen Griechenland (19. August) und die USA (20. August) an. Der WM-Auftakt in Okinawa steigt fünf Tage danach gegen Gastgeber Japan.

Die Marschroute für die WM, bei der in der ersten Gruppenphase außerdem Australien und Finnland warten, ist für Herbert nach Bronze bei der Heim-EM im Vorjahr klar: "Wir haben mit Weiler-Babb und Kleber zwei sehr gute Verteidiger verloren. Aber unser Ziel bleibt eine Medaille bei der WM. Dafür müssen wir das bestmögliche Team sein. Wir müssen uns im Vergleich zum letzten Jahr verbessern. Das war ein gutes Sprungbrett, aber ich glaube, dass wir noch besser werden können."