Basketball: WM-Aus für Wagner wohl ausgeschlossen

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner bleibt nach seiner im Auftaktspiel gegen Japan erlittenen Knöchelverletzung wohl vom "Worst Case" WM-Aus verschont. "Wir konnten schwere Verletzungen ausschließen, es ist jetzt nichts gebrochen oder ein Syndesmoseriss oder so. Sachen, die die WM beenden würden", sagte Teamarzt Oliver Pütz am Samstag im Mannschaftshotel auf Okinawa.

Ob Wagner jedoch im zweiten Gruppenspiel am Sonntag (10.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) gegen Mitfavorit Australien mitwirken kann, ist weiterhin offen. "Heute Morgen geht es ihm auf jeden Fall besser als gestern. Wir haben heute Morgen noch ein MRT gemacht. Aber da ist das Problem, dass wir die Bildgebung noch nicht haben. Also wir können noch nicht sagen, was jetzt genau kaputt gegangen ist", so Pütz.

Der NBA-Profi war am Freitag im Schlussviertel des Auftaktspiels gegen Gastgeber Japan (81:63) umgeknickt und musste vom Feld. Die genaue Diagnose gestaltet sich jedoch etwas schwierig. "Wir kriegen erst heute Nachmittag die CD mit den Bildern. Das ist ein bisschen unglücklich organisiert hier. Und dann müssen wir die Bilder zu einem Radiologen nach Deutschland schicken, damit er uns sagt, was da los ist. Weil es hier keinen Radiologen gibt, der uns da eine Information geben kann", sagte Pütz.

Die Stimmung bei Wagner, der nach seiner Auswechslung sichtbar unglücklich war, habe sich derweil gebessert. "Gestern Abend war schlecht, im Krankenhaus haben wir schon gescherzt und heute Morgen macht er schon einen ganz stabilen Eindruck", sagte Pütz. Am Samstag soll Wagner nun individuell trainieren. "Er macht ein bisschen Workout, ein bisschen den Kreislauf in Schwung bringen und mit dem Kopf mal woanders sein. Das sah ja gestern auf den Bildern schon wild aus. Und das hat ihn schon ziemlich angefasst", sagte Pütz.

Die Entscheidung, ob Wagner spielt, treffen die Ärzte gemeinsam mit dem Spieler, Bundestrainer Gordon Herbert und Wagners Klub Orlando Magic, deren Athletiktrainerin und Physiotherapeutin vor Ort ist. "Wir sind im Kontakt mit Orlando und gehen natürlich kein Risiko ein", sagte Pütz: "Wir wollen natürlich, dass die Jungs auch im nächsten Sommer wiederkommen. Wenn das zu vertreten ist, wird er auf jeden Fall spielen. Und da ist Orlando relativ entspannt."