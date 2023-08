Basketball-WM: Doncic führt Slowenien zu nächstem Sieg

Anzeige

Angeführt vom erneut starken Superstar Luka Doncic hat Slowenien bei der Basketball-WM in Asien einen weiteren Schritt Richtung Zwischenrunde gemacht. Gegen Georgien gewann der Europameister von 2017 am Montag sein zweites Gruppenspiel auf der japanischen Insel Okinawa mit 88:67 (45:33).

Doncic trumpfte mit einem Double-Double aus 34 Punkten und zehn Rebounds auf. Der Ausnahmekönner der Dallas Mavericks, in Abwesenheit von Nikola Jokic (Serbien) und Giannis Antetokounmpo (Griechenland) der größte Star der WM, hatte schon zum Auftakt gegen Venezuela (100:85) 37 Punkte aufgelegt.

Slowenien führt folglich die Gruppe F mit zwei Siegen an, dahinter liegen mit je einem Erfolg und einer Niederlage Georgien und die Kap Verden, die früher am Montag die Venezolaner mit 81:75 (33:46) bezwungen hatten.

Am Mittwoch (13.30 Uhr MESZ/MagentaSport) können Doncic und Co. im letzten Vorrundenspiel gegen die Kap Verden das Weiterkommen perfekt machen. Zuvor spielt Georgien gegen Venezuela (10.00 Uhr).

Die ersten beiden Teams der Gruppe schaffen es in die Zwischenrunde, die am kommenden Freitag und Sonntag ebenfalls auf Okinawa ausgespielt wird. Dort könnte Slowenien unter anderem auf die bereits qualifizierte deutsche Nationalmannschaft aus der Gruppe E treffen.

Topfavorit USA feierte in der Gruppe C im zweiten Spiel den zweiten standesgemäßen Sieg. Nach dem 99:72 gegen Neuseeland hatte das Team von Startrainer Steve Kerr auch ohne die ganz großen Superstars mit dem zweimaligen Europameister Griechenland beim 109:81 (50:37) in Manila keinerlei Probleme. Austin Reaves war mit 15 Punkten bester Werfer der sehr dominanten Amerikaner.

Schwerer tat sich Titelverteidiger Spanien. Beim 96:78 (50:42) gegen Brasilien führte der Europameister vor dem Schlussviertel lediglich mit fünf Punkten, setzte sich dann aber entscheidend ab. Santiago Aldama war beim zweiten Erfolg der Spanier mit 15 Zählern bester Punktesammler.