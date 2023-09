Erkenntnisse nach dem DBB-Sieg gegen Lettland: Wieder sticht der größte deutsche Trumpf

Diese Mannschaft ist kein Ein-Mann-Team mehr wie teilweise in der Nowitzki- oder in der Schröder-Ära, trat in den Schlussminuten offensiv aber so auf.

Eigentlich hatte das Team diese Partie mehr oder weniger entschieden, fiel dann aber in alte, längst vergessene Muster zurück und schien zu vergessen, warum es überhaupt so weit gekommen ist.

Es sagt schon einiges darüber aus, wie weit der deutsche Basketball gekommen ist, wenn nach einem Halbfinal-Einzug bei einer WM (zum erst dritten Mal) nicht ausschließlich Feierstimmung angesagt ist, aber so ist es eben: Die Erwartungshaltung in diesem Spiel gegen Lettland war ein Sieg, vor dem Spiel und erst recht im letzten Viertel, als Deutschland mit 14 Punkten führte.

Nach seiner Einwechslung schloss er zehn der letzten elf Angriffe entweder mit einem Wurf oder Turnover ab. In einem Spiel, in dem schon zuvor nichts bei ihm funktionieren wollte.

Schröder wird dabei die meiste Kritik abbekommen, auch zu Recht - mit dieser Leistung hätte er sein bis dahin so überragendes Turnier um ein Haar kaputtgemacht. Er nahm 26 Würfe und traf vier davon, verlor viermal den Ball und dominierte in der Crunchtime trotzdem jeden Angriff.

Und obwohl es Alternativen gegeben hätte. Auch für Gordon Herbert. Sein Team war erstmals in dieser schwierigen Partie in einem richtig guten Rhythmus, angeführt von Wagner, als der Coach diesen auswechselte und Schröder zurückbrachte.

Es ist gerade vor diesem Hintergrund allerdings wichtig, nicht nur auf Schröder zu schauen. In den Schlussminuten riss sich niemand sonst darum, Verantwortung zu übernehmen – wenn Schröder passte, bekam er den Ball in der Regel sehr schnell zurück, ohne dass ein Vorteil kreiert wurde. Das wurde fast ausschließlich ihm überlassen, obwohl offensichtlich an diesem Tag etwas fehlte.

Die ganze Mannschaft inklusive Head Coach wirkte am Ende angeknockt und verunsichert. Es ist an sich sehr gut und gesund für das DBB-Team, dass Herbert Schröder vertraut, aber es darf nicht blind sein; in einem solchen Spiel kann am Ende nicht jede Possession in einer Isolation eines Spielers enden, der so extrem strauchelt.

Die deutsche Nationalmannschaft ist nicht mehr wie früher in der Nowitzki-Ära in der Situation, dass ein Wurf ihres besten Spielers über drei Verteidiger am Ende immer noch oft die beste realistische Option ist. Wenn sie sich früher darin erinnert hätte, wäre auch in diesem Spiel wieder ein deutlicher Sieg und viel weniger Zittern möglich gewesen.

"Es kam mir vor wie Stunden, dieser letzte Moment, als der Ball in der Luft war", sagte Obst über den letzten Bertans-Wurf: "Ich habe schon alles gesehen, was passieren könnte. Wir haben uns nicht schlau angestellt, es nicht so smart ausgespielt."

Gereicht hat es glücklicherweise trotzdem. Und eigentlich sollte dieser riesige Erfolg ohnehin im Fokus stehen.