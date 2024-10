Basketball: Weltmeister Niels Giffey erklärt Rücktritt aus DBB-Team

Der erste Weltmeister tritt ab. Nach elf Jahren und 118 Spielen ist für Basketballer Niels Giffey im Nationalteam Schluss.

Ein Gespräch mit der Frau im Urlaub, dann gab es für Niels Giffey kein Zurück mehr. "Es war für mich in diesem Sommer klar: Das ist der letzte Zyklus, den ich mitmache", sagte der Weltmeister rückblickend, doch erst jetzt ist offiziell Schluss. Als erster Goldmedaillengewinner von Manila zieht sich der Basketballer aus dem deutschen Nationalteam zurück, dabei hat Giffey (33) "noch Saft im Tank".

In Kienbaum hatte der Allrounder 2013 sein Debüt gegeben, bei einem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei, mit 22 Jahren. Damals lief Giffey in den USA für die UConn Huskies auf, mit der Mannschaft der University of Connecticut holte er zweimal den College-Titel, ehe es 2014 zurück in die Heimat zu Alba Berlin ging. Über Kaunas und Murcia wechselte Giffey später zum FC Bayern und hat dort noch einiges vor, denn ein Karriereende ist kein Thema.

Giffey, fast immer dabei, wenn große Turniere anstanden, tritt rundum zufrieden ab. "Nach dem Sommer habe ich mit der Family und allen gesprochen und gesagt: 'Das war’s, das waren so geile, so schöne Momente in den letzten drei Jahren mit der Nationalmannschaft – das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für mich zu sagen: finito.'" Er und seine Ehefrau Erin seien bei der Entscheidungsfindung "auf derselben Wellenlänge" gewesen, so Giffey im "FAZ"-Interview.

Nach EM-Bronze 2022 in seiner Geburtsstadt Berlin folgte für den Neffen der früheren Bundesministerin Franziska Giffey als Krönung die Goldmedaille auf den Philippinen, auch wenn der Small Forward bei der WM nur Nebendarsteller war. "Mein Einfluss war ja ziemlich klein in Manila. Aber es war schon surreal."

Weltmeistercoach Gordon Herbert, jetzt bei den Bayern erneut Giffeys Trainer, würdigte die "herausragende Karriere für Deutschland. Er war immer bereit. Ich bin sehr froh, ihn jetzt weiter in München zu haben. Ein großer Spieler, ein noch besserer Mensch."