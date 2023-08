Herbert nach Gruppenphase: "Hoffentlich sind wir der Taifun"

Anzeige

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert begegnet der jüngsten Taifun-Vorhersage für den WM-Spielort Okinawa nach der perfekten Gruppenphase mit Humor. "Ich habe davon gehört. Das liegt nicht in unseren Händen. Wir haben vor zehn Tagen gehört, dass einer kommen soll, offenbar kommt einer am Freitag. Hoffentlich sind wir am Freitagabend der Taifun", sagte der Coach am Dienstag nach dem 101:75 (47:39)-Sieg gegen Finnland.

Am Freitag und Sonntag spielen die Deutschen auf Okinawa in der WM-Zwischenrunde um Tickets für die K.o.-Runde in Manila, in jenen Spielen warten wohl Slowenien um Superstar Luka Doncic und Georgien. Gleichzeitig steuert aktuell ein Taifun auf die Insel im ostchinesischen Meer hinzu, der sie am Freitag erreichen soll. Die Region war bereits in den vergangenen Wochen betroffen.

Mit drei Spielen aus drei Gruppenspielen gegen Gastgeber Japan, Australien und die Finnen untermauerten die Deutschen derweil ihre Medaillenansprüche, doch der Bundestrainer sieht noch Potenzial. "Wir haben erwartet weiterzukommen. Wir spielen ein Spiel nach dem anderen", so Herbert: "Natürlich ist es schön, bei 3:0 zu stehen. Aber wir stehen erst am Anfang des Weges. Auf dem Weg zum Gipfel des Berges sind wir erst bei der Hälfte. Wir haben höhere Erwartungen."

Vor der Zwischenrunde hat das deutsche Team nun zwei Tage spielfrei. "Wir müssen uns erholen und am Donnerstag haben wir ein Training. Aber gleichzeitig dürfen wir den Fokus nicht verlieren. Wir werden es am Mittwoch etwas anders machen, bleiben als Gruppe zusammen. Wir werden etwas zusammen unternehmen und den Kopf frei kriegen." Was genau das Team vorhat, wollte der 64-Jährige nicht verraten, nur die Zeit: 8.30 Uhr morgens. "Moado (Lo/d. Red.) beschwert sich über die Uhrzeit", scherzte Herbert.