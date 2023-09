Nach WM-Titel: Schröder wünscht sich Turnierspiele im TV

Anzeige

Kapitän Dennis Schröder wünscht sich nach dem Gewinn der Basketball-WM künftig die Turnierspiele der deutschen Nationalmannschaft live im Fernsehen. "Nur das Finale kam im deutschen TV. Basketball ist eine großartige Sportart. Ich wünsche mir, dass wir unseren Respekt kriegen – für das, was wir die letzten Jahre geschafft haben", sagte der 29-Jährige am Sonntag nach dem 83:77 (47:47)-Sieg im WM-Finale gegen Serbien in Manila.

Das ZDF hatte das Endspiel kurzfristig gezeigt, zuvor war die WM ausschließlich beim Streamingdienst MagentaSport zu sehen gewesen. Alle Partien der Deutschen liefen dort frei zugänglich und kostenlos. Bei der Europameisterschaft im Vorjahr, als Deutschland Bronze geholt hatte, war RTL zum Viertelfinale eingestiegen.

Mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris, für die sich die Deutschen über die WM qualifiziert hatten, und die EM 2025 in Lettland, Polen, Finnland und Zypern sagte Schröder: "Wenn Olympia steigt nächstes Jahr oder die EM danach, wünsche ich mir, dass jedes Spiel im TV übertragen wird. Allmählich registrieren die Menschen, was wir für unser Land tun. Wir wollen unseren Respekt."