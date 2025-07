U19-Basketballer greifen nach Gold: "Noch ein Spiel"

Schon jetzt haben die deutschen Nachwuchsbasketballer die erste Medaille bei einer U19-WM sicher, es soll eine goldene sein. "Wir sind alle super glücklich, wissen aber gleichzeitig, dass noch ein Spiel ansteht", sagte Kapitän Jack Kayil nach dem Halbfinalsieg über Slowenien in Lausanne/Schweiz (84:72).

Das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ist im Turnier weiterhin ungeschlagen, am Sonntag (20.00 Uhr) geht es im Endspiel gegen die USA. "Deshalb sind wir hierhergekommen: um gegen die Besten zu spielen und so weit wie möglich zu kommen. Wir haben letzten Sommer gezeigt, dass wir auch ein Finale gewinnen können", sagte Kayil. Der Neuzugang von Alba Berlin, der bereits zwei A-Länderspiele absolviert hat, war 2024 mit der deutschen U18 Europameister geworden.

Christian Anderson vom US-College Texas Tech kam als Topscorer in der Mannschaft von Trainer Alan Ibrahimagic gegen Slowenien auf 27 Punkte. Hannes Steinbach, der in diesem Sommer vom Bundesligisten FIT/One Würzburg Baskets zur University of Washington geht, gelang mit 14 Punkten und 16 Rebounds ein Double-Double. Fünf deutsche Spieler trafen zweistellig.