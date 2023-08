Wagner fällt für Australien-Spiel aus

Anzeige

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner fällt nach seiner Knöchelverletzung für das zweite WM-Gruppenspiel gegen Australien aus. Dies meldete der Deutsche Basketball Bund (DBB) kurz vor Spielbeginn am Sonntag (10.30 Uhr/kostenfrei auf MagentaSport) auf Okinawa. Wie Bundestrainer Gordon Herbert bei MagentaSport sagte, steht für Wagner Isaac Bonga von Bayern München in der Starting Five.

"Er hat den Knöchel nicht belastet. Wir müssen sehen, wie es morgen aussieht", sagte Herbert bei MagentaSport mit Blick auf seinen Shootingstar: "Verletzungen sind hart, aber sie geben anderen Chancen. Ohne Franz bekommt Dennis (Schröder/d. Red.) mehr Minuten."

Zuvor hatten die Bild-Zeitung und der Podcast Got Nexxt über den Ausfall des NBA-Profis berichtet, nachdem sie ihn auf einem Spaziergang auf der japanischen Insel getroffen hatten. "Das wird heute eher nichts", sagte Wagner, der am Sonntag seinen 22. Geburtstag feiert. Der linke Fuß des Shootingstars war in einen Geh-Schuh eingepackt.

Wagner war am Freitag im Auftaktspiel der Deutschen gegen Gastgeber Japan (81:63) im Schlussviertel umgeknickt und musste vom Feld. Am Samstag hatte Teamarzt Oliver Pütz lediglich mitteilen können, dass ein WM-Aus wohl nicht drohe.