WM-Aus für Weiler-Babb - Mattisseck nachnominiert

Bundestrainer Gordon Herbert muss bei der Basketball-WM ohne Defensivspezialist Nick Weiler-Babb auskommen. Der Guard von Pokalsieger Bayern München, Bronzegewinner bei der Heim-EM im Vorjahr, fällt für den kompletten Sommer aus. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am ersten Tag der Vorbereitung bekannt.

Personell wiegt der Ausfall schwer, da zuletzt bereits Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) nach einem Zoff mit Kapitän Dennis Schröder seinen WM-Rückzug erklärt hatte. Auch der Würzburger Kleber wäre besonders für die Defense wertvoll gewesen.

"Wir haben mit Weiler-Babb und Kleber zwei sehr gute Verteidiger verloren", hatte Herbert dem SID gesagt, bevor der Ausfall des gebürtigen US-Amerikaners feststand. Welche Verletzung Weiler-Babb an der WM-Teilnahme hindert, ist nicht bekannt.

Herbert nominierte Jonas Mattisseck von Alba Berlin nach. Der 23-Jährige ist beim am Montag gestarteten Trainingslager in Bonn bereits dabei. Die Nationalmannschaft um Kapitän Schröder trifft am Samstag (19.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) in der früheren Bundeshauptstadt im ersten Test auf Schweden.

Die WM-Endrunde findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) statt. Eine Medaille ist das erklärte Ziel.