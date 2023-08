WM-Kader komplett: Herbert streicht da Silva und Kratzer

Anzeige

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat Oscar da Silva (FC Barcelona) und Leon Kratzer (Paris Basketball) aus dem Kader für die kommende WM gestrichen. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag mitteilte, schaffte es das Duo nicht in das finale zwölfköpfige Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September).

Da Silva und Kratzer hatten im Testspiel am Mittwoch gegen Kanada in Berlin (86:81) schon nicht gespielt. David Krämer (Fundacion CB Granada) saß ebenfalls die komplette Spielzeit auf der Bank, er steht dennoch im Aufgebot für Asien. Justus Hollatz (Olimpija Ljubljana/Slowenien) fehlte gegen Kanada verletzt mit einem Pferdekuss, ist aber auch dabei.

Herbert hatte ursprünglich 19 Spieler für die WM-Vorbereitung berufen. Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) sagte nach einem Zoff mit Kapitän Dennis Schröder ab, Nick Weiler-Babb (Bayern München) fehlt verletzt. Schon am vergangenen Samstag hatte der Coach die beiden EM-Bronzegewinner Christian Sengfelder (Telekom Baskets Bonn) und Jonas Wohlfarth-Bottermann (Veolia Towers Hamburg) sowie Jonas Mattisseck und Louis Olinde (beide Alba Berlin) gestrichen.

Am Wochenende tritt die deutsche Mannschaft beim Supercup in Hamburg an, am Samstag (18.30 Uhr/Magenta Sport) geht es dort gegen China und einen Tag später entweder gegen Neuseeland oder Kanada. Danach reist das Herbert-Team für weitere Tests gegen Griechenland und die USA (19./20. August) nach Abu Dhabi, ehe die WM-Gruppenphase im japanischen Okinawa ansteht.

Das Aufgebot des Deutschen Basketball Bundes (DBB) für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen im Überblick:

Isaac Bonga (Bayern München), 08.11.1999, Guard, 2,03 m, 22 Länderspiele

Niels Giffey (Bayern München), 08.06.1991, Forward, 2,00 m, 95

Justus Hollatz (Olimpija Ljubljana/Slowenien), 21.04.2001, Point Guard, 1,91 m, 29

David Krämer (Fundacion CB Granada/Spanien), 14.01.1997, Guard, 1,97 m, 15

Maodo Lo (Olimpia Mailand/Italien), 31.12.1992, Point Guard, 1,92 m, 84

Andreas Obst (Bayern München), 13.07.1996, Shooting Guard, 1,91 m, 54

Dennis Schröder (Toronto Raptors/Kanada), 15.09.1993, Point Guard, 1,88 m, 67

Daniel Theis (Indiana Pacers/USA), 04.04.1992, Forward/Center, 2,04 m, 56

Johannes Thiemann (Alba Berlin), 09.02.1994, Forward/Center, 2,05 m, 69

Johannes Voigtmann (Olimpia Mailand/Italien), 30.09.1992, Center, 2,11 m, 96

Franz Wagner (Orlando Magic/USA), 27.08.2001, Guard/Forward, 2,08 m, 16

Moritz Wagner (Orlando Magic/USA), 26.04.1997, Forward/Center, 2,11 m, 16