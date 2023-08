Boxen: DBV neues Mitglied bei World Boxing

Anzeige

Der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) ist zusammen mit fünf weiteren Nationalverbänden in den neuen Weltverband World Boxing aufgenommen worden. Das geht aus einer Pressemitteilung von World Boxing am Donnerstag hervor. Neben Deutschland gehören nun auch Kanada, Brasilien, Argentinien, Schweden und Honduras dem Verband an, der zur Rettung der olympischen Zukunft des Boxsports gegründet wurde und damit auf zwölf Mitglieder anwächst.

World Boxing war im April als Gegenpol zur umstrittenen International Boxing Association (IBA), die bereits seit 2019 suspendiert war und mittlerweile durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) endgültig ausgeschlossen wurde, ins Leben gerufen worden. Vor allem der niederländische und der US-amerikanische Nationalverband hatten den Verband vorangetrieben und gehören zu den Gründungsmitgliedern. Das IOC betonte zuletzt, dass Boxen im olympischen Programm zumindest bis 2028 in Los Angeles gesichert ist.

Laut World Boxing hätten alle Mitglieder ein "strenges Aufnahmeverfahren" durchlaufen. Im November soll ein erster Kongress des Verbandes stattfinden. "Beim Aufbau dieses neuen Weltverbandes muss von Anfang an alles vermieden werden, was die IBA dahin geführt hat, wo sie jetzt steht", hatte DBV-Präsident Jens Hadler im Juli dem SID gesagt.