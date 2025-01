Boxen: Ex-Weltmeister Fury kündigt erneut Karriereende an

Der frühere Box-Weltmeister Tyson Fury hat zum wiederholten Mal sein Karriereende angekündigt - und meint es dieses Mal offenbar ernst. Rund drei Wochen nach seiner zweiten Niederlage gegen den ukrainischen Schwergewichts-Champion Alexander Usyk teilte der 36-Jährige seine Entscheidung am Montag in einem Video in den Sozialen Medien mit.