Boxen: Hamburger Harutyunyan will Leichtgewichts-Titel

Deutsche Titel-Hoffnungen im Ring: Box-Profi Artem Harutyunyan sieht sich für den Kampf um die WM-Krone der WBC im Leichtgewicht (61,2 kg) gewappnet. Gegen den amtierenden Weltmeister Shakur Stevenson (USA) will der 33-Jährige einen "großartigen Kampf liefern". In der Nacht zu Sonntag (2.30 Uhr) tritt der Olympia-Dritte von Rio als Herausforderer gegen den Olympia-Zweiten von 2016 im Prudential Center in Stevensons Heimatstadt Newark, New Jersey, an.

"Ich respektiere Shakur Stevenson als Champion, aber ich komme, um seine Fans in seiner Heimatstadt zu schocken", sagte Harutyunyan, der vor einem Jahr in Las Vegas knapp Frank Martin unterlegen war. In Newark wird der Hamburger von seinem Trainer und Schwiegervater Artur Grigorian, früherer Leichtgewichts-Weltmeister, unterstützt.

Titelverteidiger Stevenson zeigte sich äußerst selbstbewusst: "Ich möchte den Fans zeigen, dass ich mich nicht wirklich bewegen muss. Ich kann auch in der Boxtasche sitzen und dich verprügeln."