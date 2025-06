Boxen: Khelif startet nicht in Eindhoven

Nur wenige Tage nach der Einführung von verpflichtenden Geschlechtstest durch World Boxing nimmt Olympiasiegerin Imane Khelif nicht an einem Turnier in den Niederlanden teil. Das bestätigte Dirk Renders, Sprecher des Eindhoven Box Cup, am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. "Die Entscheidung über ihren Ausschluss liegt bei World Boxing", sagte Renders.