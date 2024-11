Der frühere Box-Champion Felix Sturm kehrt im Jahr 2025 in den Ring zurück. Am 15. Februar kämpft der dann 46-Jährige in Neu-Ulm, die Verhandlungen über den Gegner seien "in der finalen Phase", so Sturm und fügte an, es werde "ein Boxer aus Deutschland". Zuletzt hatte der fünfmalige Weltmeister 2023 einen Profikampf bestritten, zweimal besiegte Sturm den Türken Sükrü Altay. In 53 Fights kommt Sturm bislang auf 44 Siege.