Boxen: Tiafack kämpft sich ins Viertelfinale

Nelvie Tiafack wahrt die Medaillenchancen der deutschen Boxer in Paris: Der Kölner gewann am Montagmittag sein Achtelfinale im Superschwergewicht (über 92 kg) mit 5:0 gegen Mahammad Abdullayev aus Aserbaidschan. In seinem Viertelfinal-Kampf am Freitag gegen Diego Lenzi aus Italien kann sich Tiafack bereits eine Medaille sichern, denn die Verlierer der Halbfinals erhalten jeweils Bronze.

"Ich will auf jeden Fall auf dem Podest stehen", hatte der 25-Jährige zuletzt im SID-Interview gesagt, "und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ich das erreichen werde."

Tiafacks Teamkameraden hatten am Sonntag hingegen alle Hoffnungen auf Medaillen begraben müssen. Zunächst verlor Maxi Klötzer ihr Sechzehntelfinale im Halbfliegengewicht (bis 50 kg) gegen Weltmeisterin Zareen Nikhat aus Indien mit 0:5. Am Abend schied auch der Münchner Magomed Schachidov in der Klasse bis 71 kg durch eine 1:4-Niederlage gegen Tiago Muxanga aus Mosambik aus.