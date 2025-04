Boxen: Usyk gegen Dubois im Wembley-Stadion

Der Vereinigungskampf zwischen dem Dreifach-Champion Alexander Usyk und dem britischen IBF-Weltmeister Daniel Dubois findet am 19. Juli im Londoner Wembley-Stadion statt. Das gab der ukrainische Boxer am Sonntagabend bei Instagram bekannt. Usyk, der die WM-Gürtel der WBA, WBC und WBO hält und zuletzt zwei Punktsiegen gegen Tyson Fury gefeiert hatte, ist nach 23 Kämpfen weiterhin ungeschlagen.

Für Usyk ist es das zweite Aufeinandertreffen mit Dubois. Im August 2023 hatte sich der 38-Jährige im polnischen Breslau per K.o. in der neunten Runde gegen den Briten durchgesetzt. "Ich hätte den ersten Kampf gewinnen müssen und wurde durch das Urteil des Ringrichters daran gehindert", sagte Dubois: "Deshalb werde ich dieses Mal vor meinen eigenen Leuten, im Nationalstadion und in meiner Heimatstadt keinen Fehler machen."

Damit muss Deutschlands Schwergewichts-Hoffnung Agit Kabayel weiter auf sein Duell mit Usyk warten. Der 32-Jährige trägt seit seinem K.o.-Sieg gegen den Chinesen Zhilei Zhang im Februar den Titel des Interimsweltmeisters des Verbandes WBC. Damit hat er Anspruch auf ein Duell mit dem Ukrainer.