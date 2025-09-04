Boxtrainer Timm im Alter von 62 Jahren gestorben

Der deutsche Boxtrainer Michael Timm ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Timm trainierte einst Stars wie Felix Sturm oder Jürgen Brähmer, zahlreiche seiner Schützlinge führte er zu WM- und EM-Titeln und weiteren großen Erfolgen. Im August war bekannt geworden, dass Timm an Krebs litt.

Über den Tod des ehemaligen Amateurkämpfers informierte der einstige Weltmeister Brähmer am Mittwochabend auf Instagram: "Heute haben wir einen wundervollen Menschen verloren", schrieb er, "Timi hat mein Leben mit seiner Herzlichkeit, seinem Lachen und seiner Wärme bereichert."

Der Boxsport verliere "eine seiner großen Persönlichkeiten, die durch Können, Fairness und Leidenschaft bleibende Spuren hinterlässt", erklärte der Deutsche Boxsport-Verband (DBV). Dessen Präsident Farid Vatanparast teilte mit: "Er war nicht nur ein herausragender Trainer, sondern auch eine prägende Persönlichkeit des deutschen Boxsports. Sein Engagement, seine Leidenschaft und seine Erfolge werden unvergessen bleiben."

In seiner Karriere als Amateurboxer gewann Timm 95 seiner 100 Kämpfe, er holte mehrere DDR-Meistertitel und wurde im Jahr 1985 Europameister im Halbmittelgewicht.