Halmich vor Kampf gegen Raab: "Ich nehme das ernst"

Die frühere Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) erwartet bei ihrem Schaukampf gegen TV-Entertainer Stefan Raab im September ein großes Spektakel. "Ich glaube, es wird eine der größten Shows, die wir seit langem gesehen haben. Wer Stefan kennt, der weiß: Er kann nur groß", sagte Halmich im Sport1-Interview: "Er hat ein bisschen Größenwahn, aber man muss ihm einfach zugutehalten: Was er macht, war immer das Beste vom Besten."

Raab (57) hatte sich 2015 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und Halmich an Ostermontag in einem Social-Media-Post überraschend zum dritten Schaukampf nach 2001 und 2007 herausgefordert. Zuerst war von einem Scherz zum 1. April ausgegangen worden, doch der Kampf findet statt - die 15.000 Tickets für den Fight im PSD Dome in Düsseldorf am 14. September waren in zwei Stunden ausverkauft.

Halmich will sich professionell vorbereiten. "Ich nehme das ernst, auch wenn es nur ein Showkampf ist. Aber die Leute wollen mich ja schon fit sehen. Mein guter Ruf verpflichtet mich da schon", betonte Halmich, die laut eigener Aussage seit 17 Jahren kein Boxtraining mehr absolviert hat.

Beim ersten Fight vor 23 Jahren hatte Halmich dem früheren Moderator der Late-Night-Show TV Total die Nase gebrochen, beide Kämpfe gewann sie. An ein langfristiges TV-Comeback von Raab glaubt Halmich nicht. "Mein Gefühl sagt mir tatsächlich, dass das eine ganz einmalige Sache bleiben wird", so Halmich: "Aber man weiß es nicht. Stefan lässt sich da nicht in die Karten schauen."