Historische Chance: Rupprecht vor Vereinigungskampf im April

Boxerin Tina Rupprecht bekommt die historische Chance zur Vereinigung aller vier großen WM-Titel. Die WBC-, WBA- und WBO-Weltmeisterin im Atomgewicht kämpft am 5. April in Potsdam gegen die japanische IBF-Weltmeisterin Sumire Yamanaka um den Status des "Undisputed" Champions. Noch nie hat eine Sportlerin oder ein Sportler in der deutschen Box-Geschichte alle bedeutenden Weltmeisterschaftsgürtel gleichzeitig gehalten.