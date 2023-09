Oktagon MMA: Engizek zum Debüt gegen Juarez

Anzeige

Der Düsseldorfer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Kerim Engizek (32) trifft in seinem ersten Duell bei "Oktagon MMA" auf den Argentinier Matias Juarez. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Für die Veranstaltung am 16. September in der ausverkauften Frankfurter Festhalle werden knapp 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Für den seit elf Kämpfen unbesiegten Engizek, die deutsche Nummer eins seiner Gewichtsklasse, ist es der 22. Kampf der Profikarriere. Sein Gegner, der 37-jährige Juarez mit Spitznamen "El Dragon", gilt als einer der besten Fighter aus ganz Lateinamerika. Auch für ihn ist es der erste Oktagon-MMA-Auftritt.

Im Hauptkampf des Abends wird die Frankfurter Lokalmatadorin Katharina Dalisda versuchen, als erste Deutsche überhaupt den Oktagon-MMA-Titel zu gewinnen.