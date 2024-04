"Thrilla in Manila": Alis Shorts werden versteigert

Anzeige

Die weißen Shorts, die Muhammad Ali in seinem legendären Boxkampf "Thrilla in Manila" trug, kommen beim Auktionshaus Sotheby's in New York unter den Hammer. Für die von Ali signierte Hose der Marke Everlast mit schwarzen Streifen steht das Höchstgebot derzeit bei 3,8 Millionen US-Dollar (ca. 3,5 Millionen Euro). Die Versteigerung endet am 12. April.

Nach Angaben von Sotheby's ist das vom aktuellen Besitzer der Hose erhoffte Mindestgebot aber noch nicht erreicht. Das Auktionshaus schätzt, dass die Shorts vier bis sechs Millionen US-Dollar einbringen könnten.

Der "Thrilla in Manila" gegen Joe Frazier fand im Jahr 1975 auf den Philippinen statt und folgte dem "Rumble in the Jungle" in der Demokratischen Republik Kongo (damals Zaire) im Jahr zuvor. Alis Kampf auf den Philippinen dauerte 14 Runden, bevor Fraziers Trainer das Handtuch warf.

"Es war wie der Tod. Das kommt dem Sterben am nächsten", sagte der 2016 verstorbene Ali später über den Kampf, der bei drückender Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit ausgetragen wurde.