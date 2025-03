Schulz trauert um Foreman: "Vermächtnis wird ewig weiterleben"

Foreman war am Freitag im Alter von 76 Jahren "friedlich im Kreise seiner Lieben" verstorben, teilte die Familie am Samstag mit.

"Er ist einfach einer der Größten weltweit. Er hat so viel erreicht und wird für immer in Erinnerung bleiben", sagte Schulz bei RTL: "Sein Vermächtnis wird ewig weiterleben. George ist einfach eine absolute Legende."

Das Wichtigste in Kürze

Auch Klitschko nimmt Abschied

Für Wladimir Klitschko "hinterlässt 'Big George' eine große Lücke in der Weltboxfamilie und darüber hinaus", schrieb er bei X: "Er hat unsere schönsten Seiten und eine großartige Geschichte geschrieben. Wir werden ihn nie vergessen. Unser herzliches Beileid an seine Familie, Freunde und Fans. Ruhe in Frieden, Champ."