Boxen: George Foreman ist tot - Legende verstirbt im Alter von 76 Jahren

Box-Legende George Foreman ist tot. Nach Angaben seiner Familie verstarb der Amerikaner im Alter von 76 Jahren.

Trauer um eine Box-Legende: Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister George Foreman ist tot. Der Amerikaner starb am Freitag im Alter von 76 Jahren "friedlich im Kreise seiner Lieben", das gab die Familie am Samstag bekannt. Foreman war einer der Größten seines Sports, galt bis Oktober 1974 gar als unbesiegbar - dann verlor er im legendären "Rumble in the Jungle" in Kinshasa gegen Muhammed Ali.

"Unsere Herzen sind gebrochen", schrieb die Familie auf Foremans Instagram-Account: "Wir danken für die überwältigende Liebe und die Gebete und bitten gleichzeitig höflich um Privatsphäre, während wir das außergewöhnliche Leben eines Mannes ehren, den wir einen von uns nennen durften."

Auch Ex-Weltmeister Mike Tyson kondolierte am Samstag, Foremans "Beitrag zum Boxsport und darüber hinaus wird nie vergessen werden", schrieb der 58-Jährige bei X.

Foreman sei "Menschenfreund, Olympiateilnehmer und zweimaliger Schwergewichtsweltmeister" gewesen, "eine Kraft für das Gute", schrieb seine Familie. Geboren in Texas, begann Foreman als 16-Jähriger mit dem Boxen. Bereits 1968 war klar, dass dieser Sportler ein besonderer war, in Mexiko-Stadt gewann er Olympia-Gold. Bald begann die Profikarriere, Foreman siegte und siegte, im Januar 1973 stieg er durch seinen Triumph über Joe Frazier zum unumstrittenen Weltmeister der WBA und WBC auf.