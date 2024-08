Wie Khelif: Auch Lin boxt um Gold

Am Dienstag machte Imane Khelif den Finaleinzug klar, nun ist Lin Yuting nachgezogen: Bei den Olympischen Spielen kämpfen beide von der Geschlechterdebatte im Boxen betroffenen Sportlerinnen um Gold. Lin gewann am Mittwochabend ihr Halbfinale gegen die Türkin Esra Yildiz Kahraman souverän mit 5:0. Im Finale tritt die 28-Jährige am Samstag um 21.30 gegen Julia Szeremeta (Polen) an.