Darts: Chancenloser Schindler verpasst Halbfinale

Dartsprofi Martin Schindler hat beim World Grand Prix im englischen Leicester den Sprung ins Halbfinale deutlich verpasst. Gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price (Wales) unterlag die deutsche Nummer zwei mit 0:3. Der 27-jährige Strausberger hatte als erster Deutscher überhaupt das Viertelfinale bei dem Major-Turnier erreicht, WM-Halbfinalist Gabriel Clemens (39) hingegen war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Schindler, der zuvor Darts-Ikone Raymond van Barneveld (Niederlande) und Stephen Bunting (England) ausgeschaltet hatte, blieb bei seinem dritten Auftritt in der Morningsyde Arena chancenlos. Der Weltranglisten-25. verlor die ersten acht Legs allesamt, verhinderte aber immerhin den "White Wash" mit einem Erfolg im neunten Leg. Wie im Vorjahr war damit Price die Endstation für Schindler.

Der an Position vier gesetzte Waliser, Gewinner des World Grand Prix 2020, trifft nun am Samstag in der Runde der letzten Vier auf Weltmeister Michael Smith (England) oder dessen Landsmann Andrew Gilding.