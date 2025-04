Luke Humphries eilt zeitweise von Darts-Triumph zu Darts-Triumph. Nun macht der Weltranglisten-Erste öffentlich, dass er überspielt ist und dringend die Bremse ziehen muss. Weil dafür längst nicht jeder Fan Verständnis hat, legt "Cool Hand Luke" nochmal nach. Auf der Bühne gehört Luke Humphries nicht zu den emotionalsten Stars der Darts-Szene, aber zweifellos zu den besten. Auch auf seinem "X"-Account lässt der Weltranglisten-Erste seine Fans regelmäßig an seiner Vorfreude auf die anstehenden Aufgaben teilhaben. Und das sind nicht wenige. Denn kein Pfeile-Event verzichtet freiwillig auf den Krösus, jeder Veranstalter will mit dem Gesicht von "Cool Hand Luke" werben können. Wer erfolgreich ist, hat eben viele Spiele zu bestreiten. Aber gerade unter Profis gilt bekanntlich: Siege sind durch nichts zu ersetzen. Sie sind die Bestätigung der eigenen Klasse. Oder sogar eine Art Lebenselixier. Entsprechend kann das nächste Spiel und damit die nächste Chance auf einen Sieg gar nicht früh genug kommen. Humphries zeigt aber nun auch, dass es irgendwann zu viel werden kann. Dass selbst Sportstars, die vermeintlich ihren Traum leben, von einer Art "Burnout" befallen werden können. Einfach mal eine Pause brauchen.

Luke Humphries sieht Darts aktuell als "Last" "Sky Sports" zitierte Sätze des 30-Jährigen, die tief blicken lassen. "Ich fühl mich ein bisschen emotionslos. Es fühlt sich an, als wäre ich hier und meine Emotionen würden überkochen", gestand der Weltmeister von 2024 demnach. "Es ist nicht so, dass ich nicht hier sein möchte, für mich wirkt es im Moment nur wie eine Last", lässt Humphries die Katze aus dem Sack: "Ich spiele zu viel. Ich muss einiges davon abgebeben, ich brauche eine Pause. Das ist nicht gut für meinen mentalen Zustand." Aufgrund seiner Führung in der Weltrangliste ist der Engländer trotz seines Ausscheidens im Achtelfinale der WM 2025 auch in diesem Jahr bei der Premier League Darts am Start, tritt also neben den regulären Turnieren von Februar bis Mai auch noch jeden Donnerstag gegen die anderen Stars der Szene an. Dabei feierte Humphries bereits zwei Tagessiege. Erfolgreich war er außerdem beim World Masters vor rund zwei Monaten. Hinzu kommen die Final-Niederlage beim Players Championship 6 sowie Halbfinal-Teilnahmen beim Bahrain Darts Masters und dem Players Championship 1. An diesem Wochenende spielt der Vater eines Sohnes bei der European Tour 3. Ein wirklich eng getakteter Terminkalender, der von Sponsoren-Events und weiteren TV-Auftritten abgerundet wird. Denn natürlich ist die Nummer eins der Welt besonders begehrt.

Luke Humphries kontert Kritiker: "Mache wahre Gefühle öffentlich" Trotz allem scheinen viele Fans Humphries‘ ehrliche Worte in den falschen Hals bekommen zu haben. In einem Tweet versuchte er daher noch einmal, seine Beweggründe und sein Empfinden zu erklären. "Angesichts der Kommentare, denen zufolge manche Leute nicht verstanden haben, was ich meine…Es wird das letzte Mal sein, dass ich meine wahren Gefühle öffentlich mache. Was auch immer ich sage oder tue, scheint für niemanden gut genug zu sein…solange sich niemand beschwert, wenn wir in Interviews wie Roboter immer die gleichen Antworten geben und unsere wahren Gefühle nicht ausdrücken. Dann werden alle glücklich sein oder zumindest einen Weg finden, um uns zu bemitleiden", schreibt er ironisch.

