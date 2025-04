Darts: Michael van Gerwen siegt in München - Luke Littler will nicht mehr in Deutschland spielen

Michael van Gerwen hat in überragender Manier den German Darts Grand Prix in München gewonnen. Der niederländische Topstar setzte sich im Finale des Events der PDC European Tour gegen seinen aufstrebenden Landsmann Gian van Veen mit 8:5 durch.

Michael van Gerwen dominiert am Ostermontag in München und holt den Turniersieg. Luke Littler hingegen sorgt nach seinem Halbfinal-Aus mit einem kryptischen Post für Aufsehen.

Littler deutet Deutschland-Boykott an

Am Ostermontag hatte van Gerwen zuvor bereits in seinem Achtelfinale gegen Ryan Searle mit einem Neun-Darter die Halle zum Kochen gebracht. Es war das erste perfekte Spiel in der Geschichte des Turniers, beim Stand von 3:1 warf MvG zunächst zwei 180er und checkte dann über Triple-20, Triple-19 und die Doppel-12 aus. Van Gerwen gewann schließlich mit 6:1.

Im Viertelfinale am Abend gegen Ryan Joyce setzte sich "Mighty Mike" mit 6:4 durch, anschließend stürmte er im Halbfinale gegen Josh Rock mit 7:2 ins Finale.

Van Veen seinerseits warf im Halbfinale Weltmeister Luke Littler mit einer Gala-Leistung aus dem Turnier. Littler reagierte nach seiner Niederlage angefressen. In einer Instagram-Story teilte er mit, dass er eigentlich gar nicht in München sein wollte und sein nächster Auftritt in Deutschland "in Dortmund" sein werde - und er sei glücklich, das sagen zu können.