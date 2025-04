Michael van Gerwen hat erneut Spitzen in Richtung der deutschen Darts-Spieler verteilt. Luke Humphries findet ebenfalls deutliche Worte.

Am 9. Spieltag der Darts Premier League in Berlin stand Michael van Gerwen aufgrund einer Schulterverletzung nicht auf der Bühne. Trotzdem ist der Niederländer in aller Munde.

Gegenüber der "dpa" hat der Niederländer nämlich erneut gegen die deutschen Stars der Szene geschossen. "Die Deutschen sind besser darin, Darts zu schauen, als Darts zu spielen", stellte "MVG" fest.

"Für ein so großes Land performt Deutschland definitiv unter seinen Möglichkeiten. Wie ist es möglich, dass die Niederlande (ca. 18 Mio. Einwohner; Anm. d.Red.) so viel bessere Spieler hat?", so "Mighty Mike" weiter.

Auch wenn die Aussagen des viermaligen Weltmeisters hart erscheinen, so haben sie einen wahren Kern. Noch nie schaffte es ein deutscher Spieler ins Hauptfeld der Premier League. Zwar absolvierte Max Hopp 2019 eine Partie beim Einladungsturnier, damals durfte an jedem Spieltag allerdings ein sogenannter "Contender" sein Glück versuchen, nachdem Gary Anderson wegen anhaltender Rückenschmerzen nicht an der Premier League teilnehmen konnte.