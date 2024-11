Littler noch lange nicht satt: Erst Xbox, dann WM-Titel?

Im Konfettiregen und mit einem breiten Grinsen im Gesicht stemmte Luke Littler die Eric-Bristow-Trophy in die Höhe, richtete seinen Blick im Anschluss aber gleich wieder auf die nächsten großen Ziele. Keine Zeit zum feiern, die WM naht! "Ich werde natürlich Xbox spielen und ein bisschen chillen", sagte der 17-Jährige nach seinem Triumph beim Grand Slam of Darts, mit dem er endgültig zum Topfavoriten für das Darts-Event des Jahres in London (15. Dezember bis 3. Januar) avancierte.

"Das ist einer dieser Titel, die ich unbedingt gewinnen wollte. Für diese Momente spielen wir Darts", sagte Littler, der in Wolverhampton seinen ersten Ranking-Major-Titel und insgesamt sein zehntes Turnier in seinem ersten Profijahr gewann. Der amtierende Premier-League-Champion kletterte damit auf Rang fünf in der PDC-Weltrangliste - und das, obwohl diese sich aus den Preisgeldern der vergangenen 24 Monate zusammensetzt.

Nach seinem dominanten und eindrucksvollen 16:3-Sieg musste sich am Sonntagabend sogar Finalgegner Martin Lukeman verbeugen. Littler, der sich über ein Preisgeld von 150.000 Pfund (etwa 170.000 Euro) freuen durfte, gewann nach 0:2-Rückstand 15 Legs in Folge, spielte einen Dreidartschnitt von 107,08 und warf zwölf Mal die 180. Insgesamt erzielte "The Nuke" im Turnierverlauf 60 mal (!) das perfekte Spiel - und pulverisierte damit den alten Rekord von Adrian Lewis aus dem Jahr 2013 (52 mal die 180). "Ich habe meine Scoring-Power immer bei mir", sagte Littler.

Der Sieg in Wolverhampton könnte für den Briten ein gutes Omen für den "Ally Pally" sein. Die vergangenen beiden Sieger des Grand Slam of Darts, Michael Smith und Luke Humphries, krönten sich in der Folge zum Weltmeister. Littler selbst war im Vorjahr als ungesetzter Jugend-Weltmeister sensationell ins Finale maschiert, unterlag dort aber Humphries.

Zuvor stehen für Littler noch die Players Championship Finals in Minehead am kommenden Wochenende auf dem Programm. Am 25. November wird dann die erste und zweite Hauptrunde der WM ausgelost.