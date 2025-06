Darts: Erstmals vier feste WM-Startplätze für Frauen

Größeres Teilnehmerfeld, mehr Frauen: Zum ersten Mal in der Geschichte der Darts-Weltmeisterschaft werden vier Startplätze fest an weibliche Profis vergeben. Das geht aus der Aufteilung der Startplätze für den aufgestockten Saisonhöhepunkt hervor, die die Professional Darts Corporation (PDC) veröffentlichte. Im Dezember 2025 gehen erstmals insgesamt 128 Spielerinnen und Spieler bei der WM in London an den Start, seit 2019 waren es 96.

Die vier Spielerinnen, die im Alexandra Palace auf der ganz großen Bühne spielen, werden in zwei Wettbewerben ermittelt. Neben der Siegerin des Women's World Matchplay qualifizieren sich auch die drei Bestplatzierten der PDC Frauen-Tour. Im vergangenen Jahr waren mit Serienstarterin Fallon Sherrock und Debütantin Noah-Lynn van Leuven zwei Frauen an den Start gegangen, Matchplay-Siegerin Beau Greaves hatte verzichtet, um an der Frauen-WM teilzunehmen.

Die meisten Frauen hatten bislang 2023 mitgespielt, als sich neben Sherrock und Greaves auch Lisa Ashton qualifizierte. Das Trio führt die Rangliste der Women's Series aktuell vor van Leuven an, beste Deutsche ist Stefanie Lück auf Rang 17.