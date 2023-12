Eine Kurzschlussreaktion oder doch trotz der erschlagenden Emotionen des Abends eine Reaktion, die Price schon lange im Hinterkopf gehabt zu haben schien und jetzt nur noch in die Tat umgesetzt hat?

Ein echter Hammer. Und es ging noch weiter: "So frustrierend, das ganze Jahr zu spielen, um sich auf dieses eine Turnier vorzubereiten. Das tut richtig weh, dass sie mich nicht haben spielen lassen, aber viel Glück an alle, die noch dabei sind."

Harte Worte des gewohnt extrovertierten Price, der doch sonst als Teil seines Images als Ex-Rugbyspieler die Konfrontation mit den Zuschauern in der Halle sucht, sich aufplustert und aus den Anfeindungen in der Vergangenheit immer wieder Motivation gezogen hat.

Nach der Niederlage gegen seinen Landsmann Jonny Clayton im Rahmen der Premier League in Rotterdam erklärte er: "Ich habe nicht von meinem eigenen Spiel oder von gestern Abend gesprochen, sondern ganz allgemein. Der beste Spieler gewinnt nicht mehr immer, weil der Sport von Nicht-Darts-Fans beeinflusst und diktiert wird."

Denn bereits im März vergangenen Jahres hatte sich Price über die aus seiner Sicht unfairen Eingriffe der Fans in sein Match und das durchgehende Stören seiner Konzentration beschwert.

Darts-WM: Kritik von Price an Fan-Eingriffen in Matches nichts Neues

Im Order of Merit der PDC werden die Einnahmen der Darts-Profis durch Preisgelder aus den letzten zwei Saisons erfasst und damit die Setzlisten ermittelt. Wir zeigen euch die Top 15 und die besten deutschen Spieler.

Drei Preisgeld-Millionäre: Die Order of Merit der Stars

Anzeige

Darts-WM: Experte bezweifelt endgültigen WM-Abschied von Price

Wer nun wie den Bogen wann völlig überspannt hat, müssen die Verantwortlichen der PDC entscheiden.

Was jedoch feststeht: Price polarierst. Und er sorgt mit seiner Art für Einschaltquoten und garantiert Emotionen und Reaktionen im Saal.

Und das dürfte er auch in Zukunft tun. Auch, wenn er nach dem Turnier und seinem vorzeitigen Aus mit Gewissheit nicht mehr die Nummer eins in der Order of Merit sein wird. Denn je nach Ausgang des Turniers könnte das Enfant terrible des Darts-Sports auch noch bis auf Rang vier der Weltrangliste zurückfallen.

Für den "Sport1"-Experten Robert Marijanovic steht zumindest fest: Price macht weiter. "Das ist nicht ernst zu nehmen", reagierte Marijanovic noch während der TV-Übertragung im Nachlauf des Matches auf den Post und schrieb die Kurzschlussreaktion auch der unmittelbaren Emotion auf die unfassbare Performance von Kontrahent Clemens zu.

Dass die Buhrufe der Fans dann teilweise über das Ziel hinausgeschossen sind und nicht nur zwischen den Legs, sondern auch während der Aufnahmen des Walisers deutlich hörbar zu vernehmen waren, sollte nicht schöngeredet werden, liegt aber irgendwo auch in der Natur der Sache.