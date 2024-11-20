- Anzeige -
Darts-WM im Ally Pally

Darts-WM jetzt live und kostenlos im Free-TV, Stream & Ticker - Pietreczko und Springer starten

  • Aktualisiert: 16.12.2025
  • 19:47 Uhr
  • ran.de

Die Darts-Weltmeisterschaft 2026 steht an. ran hat alle Informationen zum Highlight des Jahres zusammengefasst.

Die Darts-WM 2026 rückt immer näher. Ab dem 11. Dezember fliegen im berühmten Alexandra Palace erneut die Pfeile.

Rund drei Wochen kämpfen insgesamt 128 Spieler um den größten Titel im Darts-Sport. Als großer Favorit geht natürlich erneut Superstar Luke Littler in das Turnier. Der 18-Jährige strebt eine Titelverteidigung an, muss dafür aber wohl sein absolutes "A-Game" abrufen.

3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

Mit Luke Humphries, Michael van Gerwen, Stephen Bunting und Co. gibt es gleich mehrere Anwärter auf den Titel.

Mit von der Partie sind auch acht Deutsche - Rekord! Die wohl besten Aussichten auf einen tiefen Run hat dabei Martin Schindler. "The Wall" ist an Position 13 gesetzt und will nun endlich auch bei der WM auftrumpfen.

ran hat alle Infos rund um die WM 2026 zusammengefasst.

Wann startet die Darts-WM 2026 und wie sieht der Spielplan aus?

Die PDC World Darts Championship startete am 11. Dezember 2025 in London. Über die Weihnachtsfeiertage und am 31. Dezember wird dann auch im Alexandra Palace pausiert. Das Turnier endet mit dem Finale am 3. Januar, bei dem der neue Weltmeister gekürt wird.

Startdatum: Donnerstag, 11. Dezember 2025

Weihnachtspause: 24., 25. & 26. Dezember 2025 (keine Spiele)

Silvesterpause: 31. Dezember 2025 (keine Spiele)

Finale: Samstag, 3. Januar 2026, 21 Uhr

Den kompletten Spielplan der Darts-WM 2026 gibt's auch auf ran.de.

PDC Weltmeisterschaft
15.12.2025
22:34
Jonny Clayton
J. Clayton
Wales
3:1
3
3
2
3
3
1
1
3
1
1
Beendet
England
A. Lipscombe
Adam Lipscombe
15.12.2025
23:26
Connor Scutt
C. Scutt
England
3:2
3
3
3
2
2
3
2
1
2
3
3
1
Beendet
Australien
S. Whitlock
Simon Whitlock
16.12.2025
13:47
Alan Soutar
A. Soutar
Schottland
3:2
3
3
3
2
2
6
2
0
0
3
3
5
Beendet
Finnland
T. Harju
Teemu Harju
16.12.2025
15:25
Nick Kenny
N. Kenny
Wales
0:3
0
0
2
1
3
3
3
3
Beendet
England
J.Hood
Justin Hood
16.12.2025
16:13
Scott Williams
S. Williams
England
3:0
3
3
3
3
0
1
0
1
Beendet
Philippinen
P. Nebrida
Paolo Nebrida
16.12.2025
17:01
Chris Dobey
C. Dobey
England
3:1
3
3
1
3
3
1
0
3
1
1
Beendet
China
X.C. Zong
Xiao Chen Zong
16.12.2025
20:25
Ricardo Pietreczko
R. Pietreczko
Deutschland
-:-
0
0
Portugal
J. de Sousa
José de Sousa
16.12.2025
21:00
Danny Noppert
D. Noppert
Niederlande
-:-
0
0
Niederlande
J. van d. Velde
Jurjen van der Velde
16.12.2025
22:00
Gerwyn Price
G. Price
Wales
-:-
0
0
Tschechien
A. Gawlas
Adam Gawlas
16.12.2025
23:00
Niko Springer
N. Springer
Deutschland
-:-
0
0
Australien
J. Comito
Joe Comito

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Free-TV?

Das Turnier wird im deutschen Free-TV von Sport1 übertragen.

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Livestream?

Das Turnier wird im Livestream von Joyn übertragen. Dafür ist KEIN kostenpflichtiges Abo nötig.

Zudem können die Spiele auch bei DAZN geschaut werden. Dies ist jedoch erst nach Abschluss eines Abos möglich.

PDC World Darts Championship: Wer zeigt das Turnier im Pay-TV?

DAZN zeigt sämtliche Partien der Darts-WM im Pay-TV. Dafür müsst ihr zuvor aber ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Darts-WM 2026 heute live: Wann spielen die deutschen Teilnehmer?

  • 1. Runde: Donnerstag, 11. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Kim Huybrechts vs. Arno Merk - 1:3
  • 1. Runde: Samstag, 13. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Gabriel Clemens vs. Alex Spellman - 3:0
  • 1. Runde: Sonntag, 14. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier - 1:3
  • 1. Runde: Montag, 15. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Martin Lukeman vs. Max Hopp 1:3
  • 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Ricardo Pietreczko vs. Jose de Sousa
  • 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Niko Springer vs. Joe Comito
  • 1. Runde: Mittwoch, 17. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Martin Schindler vs. Stephen Burton
  • 1. Runde: Donnerstag, 18. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Jermaine Wattimena vs. Dominik Grüllich

Auch interessant: Darts-WM: Cameron Menzies sorgt für Eklat auf der Bühne - Blut-Ausraster wegen Trauerfall?

Darts - Ex-Jugendweltmeister wegen schwerem Einbruch verurteilt

Auch interessant: Darts-WM 2026: Luke Littler, Luke Humphries und Co. - das sind die Titel-Favoriten. Und: Darts-WM 2026: Die Preisgelder von Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen und Co.. Sowie: Darts-WM 2026: So viel kostet ein Ticket im Ally Pally - wo gibt es noch Karten?

