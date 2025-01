Darts-WM: Littler im Halbfinale - Wright unterliegt Bunting

Darts-Supertalent Luke Littler hat seinen ersten WM-Titel weiter fest im Blick. Der erst 17 Jahre alte Vorjahresfinalist aus England gewann am Mittwochabend im Londoner Alexandra Palace ein hochklassiges Match mit 5:2 Sätzen gegen Nathan Aspinall. Im Halbfinale trifft Littler nun am Donnerstagabend auf Landsmann Stephen Bunting (England), der den zweimaligen Weltmeister Peter Wright mit 5:2 aus dem Turnier warf.

Littler, der mit dem WM-Titel sein herausragendes Premierenjahr auf der PDC-Tour als erfolgreichster Spieler des vergangenen Jahres krönen könnte, zeigte von Beginn an seine ganze Klasse und gewann die ersten beiden Sätze mit einem Dreidart-Durchschnitt von weit jenseits der 100 im Schnelldurchgang für sich. Danach bot Aspinall, der im Achtelfinale Ricardo Pietreczko und damit den letzten Deutschen aus dem Turnier geworfen hatte, aber mehr Gegenwehr.

Beide Spieler begegneten sich anschließend gerade auf die Triple-Felder auf extrem hohen Niveau und ließen die Fans im Ally Pally in nur drei Sätzen insgesamt 19 180er-Aufnahmen bejubeln. Aspinall sicherte sich den dritten Durchgang, er konnte Littlers wiederkehrende Fehler auf die Doppel danach aber zu selten in einen eigenen Leg-Gewinn ummünzen.

Der 39 Jahre alte Bunting zog mit dem Sieg über den Schotten Wright zum zweiten Mal in seiner Karriere ins Halbfinale der Weltmeisterschaft der Professional Darts Cooperation (PDC) ein. Beim damaligen Konkurrenzverband BDO war "The Bullet" 2014 Weltmeister geworden, ehe er zur PDC wechselte.

"Snakebite" Wright konnte im dritten Viertelfinale des Tages nicht an die starke Leistung aus seinem Achtelfinalcoup über Humphries anknüpfen und fand erst zu spät in die Partie. Nur vier der ersten 16 Legs sicherte sich der 54-Jährige. Beim Stand von 0:4 nach Sätzen gelang ihm dann glatt der erste Satzgewinn - und anschließend auch das 2:4 - doch zu mehr sollte es nicht mehr reichen.

Am Nachmittag musste in Gerwyn Price bereits ein weiterer früherer Weltmeister die Segel streichen. Der Waliser verlor trotz einer 2:0-Satz-Führung gegen den Engländer Chris Dobey mit 3:5. Dobey trifft damit ebenfalls am Donnerstag im Halbfinale auf den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden, der sich in einem hochklassigen Match mit 5:3 gegen den Engländer Callan Rydz durchsetzte.