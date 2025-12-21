Eiskalter Auftritt in der zweiten Runde: Martin Schindler setzt sich mit 3:0 gegen Keane Barry durch und zieht problemlos in die dritte Runde der Darts-WM 2026 ein.

Martin Schindler hat bei der Darts-WM die dritte Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich nach einem nervenstarken Auftritt im Londoner Alexandra Palace gegen den Iren Keane Barry mit 3:0 Sätzen durch. Nach der Weihnachtspause bekommt es Schindler mit dem bislang ebenfalls überzeugenden Engländer Ryan Searle zu tun.

"Es war ein enges Spiel", sagte Schindler anschließend bei "DAZN": "Aber ich habe noch mehr Potenzial. Ich kann noch besser spielen." Gegen Searle sei "die gleiche Herangehensweise nötig. Ich muss mein eigenes Spiel machen, darauf kommt es an", sagte der Strausberger.

Schindler blieb in den wichtigen Momenten eiskalt. Alle drei Sätze gingen ins Entscheidungsleg, in allen behielt Schindler die Nerven, der zweite Matchdart saß. Zwar konnte der Weltranglisten-13. nicht ganz an seinen Average aus der ersten Runde (99,14 Punkte) - dem zweithöchsten eines Deutschen der WM-Geschichte - anknüpfen, dennoch zeigte er mit knapp über 96 Zählern im Schnitt erneut eine starke Leistung.

Schindler steht zum dritten Mal im Ally Pally in Runde drei. Weiter ging es für den viermaligen PDC-Turniersieger noch nie.