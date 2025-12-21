Darts-wm
Darts-WM 2026: Max Hopp scheitert in Runde 2 an Luke Woodhouse
- Veröffentlicht: 21.12.2025
- 16:38 Uhr
Max Hopp scheidet bei der Darts-WM in der zweiten Runde aus. Gegen einen Engländer ist er chancenlos.
Die zweite Runde ist Endstation!
Max Hopp ist in der Runde der letzten 64 bei der Darts-WM gescheitert. Der "Maximiser" verlor gegen den Engländer Luke Woodhouse deutlich mit 0:3 in den Sätzen.
Der 29-Jährige konnte im Alexandra Palace zu keiner Zeit an seine Leistung beim 3:1-Sieg zum Auftakt gegen Martin Lukeman anknüpfen.
Als Grund für seine Niederlage führte Hopp bei "Sport1" seine zu große Erwartungshaltung an sich selbst an. "Man macht sich selbst sehr, sehr viel Hoffnung auch", sagte er und gab zu, schon vor dem Spiel aufs Bracket geschaut zu haben, wo mit Andrew Gilding der nächste Gegner auf ihn gewartet hätte und nicht der favorisierte Chris Dobey.
Max Hopp: "Manchmal vielleicht einen Schritt weiter, als du sein solltest"
"Aber du bist vielleicht manchmal einen Schritt weiter, als du sein solltest", führte Hopp weiter aus. Er sei "mental einfach zu anfällig" gewesen, resümierte er, "deshalb habe ich verloren".
Hopp hatte überraschend sein Pfeile-Setup vor dieser Partie geändert, weil er mit den neuen Pfeilen zuvor beim Einspielen sehr gut gespielt hat. Auch das sei im Nachhinein die falsche Entscheidung gewesen, so Hopp, der betonte: "Schuster, bleib bei deinen Leisten."
Hopp, der sich erstmals seit fünf Jahren wieder für die WM qualifizieren konnte, hat in den ersten zwei Sätzen kein einziges Leg gewinnen können.
Max Hopp: Erster Leg-Gewinn im dritten Satz
Erst zum Auftakt des dritten Satzes gelang ihm der erste Leg-Erfolg mit einem Wurf auf die Doppel-20.
Seine Probleme auf die Doppel blieben aber auch im dritten Satz bestehen, so dass Woodhouse am Ende einen klaren Sieg feiern konnte. Mit dem Wurf auf die Doppel-16 nutze er gleich seinen ersten Match-Dart.
Für den Idsteiner, der erst im Januar den Schritt zurück auf die Profitour der PDC geschafft hatte, ist das Abschneiden trotz des letztlichen klaren Ausscheidens als Erfolg zu werten.
Zum Auftakt hatte Hopp den Engländer Martin Lukeman mit 3:1 besiegt. In der Weltrangliste rückte der Hesse mit dem Erreichen der zweiten Runde in die Top 80 vor. Nach Hause geht es für Hopp allerdings noch nicht: Der Junioren-Weltmeister von 2015 tauscht die Pfeile gegen das Mikrofon und wird fortan für "Sport1" als TV-Experte im Einsatz sein.