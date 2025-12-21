Max Hopp scheidet bei der Darts-WM in der zweiten Runde aus. Gegen einen Engländer ist er chancenlos. Von Tobias Wiltschek Die zweite Runde ist Endstation! Max Hopp ist in der Runde der letzten 64 bei der Darts-WM gescheitert. Der "Maximiser" verlor gegen den Engländer Luke Woodhouse deutlich mit 0:3 in den Sätzen. Der 29-Jährige konnte im Alexandra Palace zu keiner Zeit an seine Leistung beim 3:1-Sieg zum Auftakt gegen Martin Lukeman anknüpfen. Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn! Als Grund für seine Niederlage führte Hopp bei "Sport1" seine zu große Erwartungshaltung an sich selbst an. "Man macht sich selbst sehr, sehr viel Hoffnung auch", sagte er und gab zu, schon vor dem Spiel aufs Bracket geschaut zu haben, wo mit Andrew Gilding der nächste Gegner auf ihn gewartet hätte und nicht der favorisierte Chris Dobey.

- Anzeige -

- Anzeige -

Max Hopp: "Manchmal vielleicht einen Schritt weiter, als du sein solltest" "Aber du bist vielleicht manchmal einen Schritt weiter, als du sein solltest", führte Hopp weiter aus. Er sei "mental einfach zu anfällig" gewesen, resümierte er, "deshalb habe ich verloren". Hopp hatte überraschend sein Pfeile-Setup vor dieser Partie geändert, weil er mit den neuen Pfeilen zuvor beim Einspielen sehr gut gespielt hat. Auch das sei im Nachhinein die falsche Entscheidung gewesen, so Hopp, der betonte: "Schuster, bleib bei deinen Leisten." Hopp, der sich erstmals seit fünf Jahren wieder für die WM qualifizieren konnte, hat in den ersten zwei Sätzen kein einziges Leg gewinnen können.

- Anzeige -

- Anzeige -