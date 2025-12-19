Darts-WM 2026: Doping-Skandal und heftige Strafe - Dom Taylor erklärt Fehler mit Schicksalsschlägen

Doping-Fall bei der Darts-WM: Die PDC hat bekannt gegeben, dass Dom Taylor nach einer positiven Dopingprobe vom Turnier ausgeschlossen wird. Der reagiert nun mit einem Post auf Social Media. Die Darts-WM 2026 hat ihren ersten größeren Skandal. Dom Taylor wurde nach einer positiven Dopingprobe vom Turnier in London ausgeschlossen. Das bestätigte der Darts-Dachverband PDC am Freitag. Die Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn Zwei Tage später meldete sich Taylor erstmals danach öffentlich zu Wort . Dabei räumte er Fehler ein und bat um Entschuldigung. In einem ausführlichen Statement, das von der Darts-Community "Tungsten Tales Darts" auf Facebook geteilt wurde, führte der 27-Jährige mentale Probleme, persönliche Schicksalsschläge und falsche Entscheidungen an. Er betonte jedoch zugleich, dies seien "keine Ausreden".

Darts-WM: Taylor legt Belastungen schonungslos offen Taylor schrieb nun schonungslos offen, welchen Belastungen er über die vergangenen Jahre ausgesetzt gewesen sei und wie er versucht habe, diese allein zu bewältigen. Er erwähnte familiäre Schicksalsschläge genauso wie "Dartitis" in jungen Jahren. Dies ist eine Störung, die bei Dartsspielern dazu führt, den Pfeil nicht loswerfen zu können. Besonders der Tod eines seiner Kinder und der Jahrestag dieses Verlustes hätten seine psychische Gesundheit erneut stark beeinträchtigt. In dieser Phase habe er wieder zu Substanzen gegriffen, um mit der Situation umzugehen.

Darts-WM: Taylor verspricht, dass er sich Hilfe holt "Beim Darts war mein Kopf frei", schrieb Taylor. Doch abseits des Oches seien ihm die Probleme über den Kopf gewachsen. Er gab zu, dass er sich früher an sein Management, seine Familie oder die Spielergewerkschaft hätte wenden müssen. Die nötige Hilfe wolle er sich aber jetzt holen, schrieb er und beendete sein Statement mit den Worten: "Es tut mir für alle so leid." Die PDC hatte zuvor ihre Maßnahme wie folgt erklärt: "Im Einklang mit ihren laufenden Anti-Doping-Verfahren führen die PDC und die DRA (Darts Regulation Authority, Anm. d. Red.) während der Paddy Power World Darts Championship 2025/26 im Alexandra Palace Tests durch. Am 19. Dezember wurde die DRA über ein positives Testergebnis des Spielers Dom Taylor informiert, das aus einem am 14. Dezember durchgeführten Test resultierte". Und weiter: "Infolge dessen und in Übereinstimmung mit den einschlägigen DRA-Verfahren wurde Dom Taylor mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme an allen von der DRA regulierten Veranstaltungen suspendiert."

Darts-WM 2026: Taylor-Gegner erhält Freilos Taylor setzte sich in der 1. Runde der Darts-WM souverän mit 3:0-Sätzen gegen Oskar Lukasiak durch. Durch den bestätigten Ausschluss von Taylor hat dessen eigentlicher Zweitrunden-Gegner Jonny Clayton ein Freilos und steht damit als erster Spieler der 3. Runde fest. Die DRA und PDC gaben darüber hinaus bekannt, dass sie sich zu der Angelegenheit nicht weiter äußern werden.

Darts-WM: Dom Taylor als Doping-Wiederholungstäter Taylor ist kein unbeschriebenes Blatt in Sachen Doping. Der Engländer wurde im Herbst 2024 schon einmal positiv getestet. Die PDC suspendierte ihn damals für die Players Championship Finals und die WM 2025.

