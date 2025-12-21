Darts-WM 2026: Rob Cross gibt mentale Probleme zu - "Habe aufgehört, meine Tabletten zu nehmen"

Ex-Darts-Weltmeister hat vor seinem Zweitrunden-Match zugegeben, mit mentalen Problemen zu kämpfen. So musste er sogar zu Tabletten greifen.

Der ehemalige Darts-Weltmeister Rob Cross hat aufgrund mentaler Probleme zu Tabletten gegriffen. Das gestand der Engländer am Sonntag nach dem Einzug in die dritte WM-Runde, vor dem Start des XXL-Turniers im Londoner Alexandra Palace habe er sie abgesetzt.

"Ich habe aufgehört, meine Tabletten zu nehmen", sagte Cross und erklärte: "Ich habe mir gedacht, es ist besser, mit der Person in mir befreundet zu sein, anstatt zu versuchen, sie auszublenden."

Cross hatte bereits im vergangenen Jahr öffentlich über seine Depressionen gesprochen. Grund dafür sei die Veränderung in seinem Leben gewesen, die der WM-Titel 2018 nach sich zog.

Damals hatte Cross als Debütant sensationell im Ally Pally triumphiert. Er habe "lange, lange darunter gelitten", gab der 35-Jährige nun zu. Es sei das erste Interview, in dem über seinen Tablettenkonsum spreche.