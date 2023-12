Anzeige

Für Mensur Suljovic ist die Darts-WM nach der Pleite gegen Michael van Gerwen vorbei. Rund um das Match erklärt der Österreicher, dass er seine Corona-Impfungen für seinen Karriereknick verantwortlich macht.

Am Mittwochabend war für den österreichischen Darts-Profi Mensur Suljovic bei der WM im Londoner Ally Pally Endstation. Gegen den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen war für "The Gentle" nichts zu holen.

Im Interview mit der "Bild" hat der 50-Jährige rund um das Match Einblick in seine Gefühlswelt gewährt. "Meine Corona-Impfung hat mir in den vergangenen eineinhalb Jahren die Karriere zerstört", so der Sportler.

Dreimal ließ sich Suljovic gegen COVID impfen. Nun ist er sich sicher, an den Spätfolgen der Impfung zu leiden. So klagt er über Müdigkeit – und über Tage, an denen das Aufstehen extrem schwer fällt. Auch ein niedriger Pulsschlag machte ihm zwischenzeitlich zu schaffen.