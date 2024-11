Darts-WM: Prämie für Neun-Darter - Sonderregelung für Littler

Bei der Darts-WM (15. Dezember bis 3. Januar) wird es erneut eine hohe Prämie für einen Neun-Darter geben - mit ein paar Neuerungen und einer Sonderregel für den Jungstar der Szene. Wie die Professional Darts Corporation (PDC) bekannt gab, werden von Hauptsponsor Paddy Power für jedes perfekte Spiel 180.000 Pfund (etwa 215.000 Euro) ausgeschenkt. Das Preisgeld wird gedrittelt und an den erfolgreichen Spieler, einen Fan und den guten Zweck verteilt. Für Wunderkind Luke Littler musste umgedacht werden.

Da es sich bei Hauptsponsor Paddy Power um einen Wettanbieter handelt, dürfte der Mitfavorit mit seinen 17 Jahren als einziger der 96 Starter das Preisgeld nicht annehmen. Doch PDC-Partner "Village Hotels" übernimmt die mögliche Prämie für den Briten, der als Nummer vier der Weltrangliste ins Turnier geht und 2024 bislang schon vier Neun-Darter gespielt hat. Fünf in einem Kalenderjahr wären Rekord.

"Wenn man betrachtet, was Luke bisher schon alles für den Sport getan hat, kann es nicht sein, dass einer der größten Stars keine Chance auf dieses Preisgeld hat", hieß es in einer Mitteilung der PDC von einem Vertreter der Hotelkette. "Wenn dies nun Luke inspiriert, für einen magischen Moment zu sorgen und es zusätzlich bedeutet, dass noch mehr Geld an eine gute Sache geht, ist es nur eine kleine Summe, die wir bezahlen müssen." Der gute Zweck ist die Organisation "Prostate Cancer UK", die sich in Großbritannien für Aufklärung und Forschung rund um Prostatakrebs einsetzt.