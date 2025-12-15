- Anzeige -
Darts-WM 2026: Ally-Pally-Wespe ist zurück – was ist dran am Mythos?

  • Aktualisiert: 18.12.2025
  • 08:48 Uhr
  • Leon Kerninger

Jedes Jahr sorgt ein spezieller Gast für Aufsehen im berühmten Alexandra Palace in London. Die sogenannte "Ally-Pally-Wespe" ist ein oft gesehener Gast auf der größten Bühne des Darts-Sports und sie bedient auch einen Mythos, der sich biologisch nicht halten lässt.

Ross Smith will in der ersten Runde, der mit so viel Vorfreude erwarteten Darts-WM, konzentriert seine drei Darts in das kleine Triple-20-Feld ungefähr zwei Meter vor ihm werfen. Eine gewisse Zeit lang funktioniert das auch, doch dann wird er auf einen uneingeladenen Gast aufmerksam gemacht: die "Ally-Pally-Wespe".

Auch Luke Littler entkommt der berühmten Wespe nicht und wird in seinem Interview nach seinem Erstrundensieg von dem berühmten Insekt gestört. Panisch versucht er ihr auszuweichen, bevor er zurück zur Beantwortung der Fragen kommt.

Luke Littler

Darts-WM: Ally-Pally-Wespe wird zum jährlichen Phänomen

Eine erste Begegnung mit der Wespe gab es 2012 beim Match von Adrian Lewis gegen Nigel Heydon. Dort wurde der spätere Weltmeister Lewis sogar gestochen, glücklicherweise nicht in seine Wurfhand.

Geschichten wie diese machten die "Ally-Pally-Wespe" zu einem Phänomen, welches bis heute anhält. Für die Darts-Fangemeinde ist das Insekt deshalb längst nicht mehr aus dem Ally Pally wegzudenken.

Ally-Pally-Wespe: Mythos biologisch nicht tragbar

Doch kann es sein, dass die Wespe aus diesem Jahr dasselbe Tier ist wie 2012? Die Biologie sagt dazu klar: nein. Auch wenn die Vorstellung schön ist, leben Wespen nur wenige Wochen und sind vor allem im Winter eigentlich nicht mehr am Leben.

Laut dem "Nabu" überleben einzig die Jungköniginnen aus der letzten Brutgeneration den Winter. Und das auch nur gut versteckt in Ritzen, im Totholz oder zum Beispiel reglos im Boden. Diese Orte sind rund um die Eventarena zur Genüge zu finden, da der Alexandra Palace direkt neben einer Parkanlage liegt und dieser einen Lebensraum für viele Tiere, unter anderem Wespen, darstellt.

Und da sich im Ally Pally viele Scheinwerfer befinden und viele Personen aufeinandertreffen, können Temperaturen generiert werden, die für Wespen ausreichend sind, um zu überleben. Also bleibt der Mythos der "Ally-Pally-Wespe" eine Wunschvorstellung.

