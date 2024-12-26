Darts-WM 2026: "Großvater" Raymond van Barneveld offenbart gesundheitliche Probleme

Nach seinem enttäuschenden Aus bei der Darts-WM hat Altmeister Raymond van Barneveld gesundheitliche Probleme offenbart.

"Man freut sich das ganze Jahr darauf, gibt sich tagelang absichtlich nicht die Hand und tut alles, um nicht krank zu werden, und dann wird man krank", sagte der Niederländer wenige Tage nach der 1:3-Niederlage im Auftaktmatch gegen Nick Kenny aus Wales gegenüber "AD.nl": "Dann bist du nicht nur ein Großvater, sondern stehst da wie einer."

Im Fernsehen hatte der fünfmalige Weltmeister nicht über seine Krankheit sprechen wollen. "Dann denken die Leute: Das hat er wieder als Ausrede", sagte der 57-Jährige: "Aber wenn die Nase verstopft ist und man kaum atmen kann, dann hat man nicht die Kraft, sein Spiel zu spielen. Ich spürte keinen Kampfgeist, ließ es einfach mit mir geschehen."