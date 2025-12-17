Darts-WM 2026: Martin Schindler sorgt für doppelten Rekord und schreibt deutsche Darts-Geschichte

Deutschlands Hoffnungsträger Martin Schindler hat seine Auftakthürde bei der Darts-WM 2026 in London souverän gemeistert. Der 29-Jährige aus Strausberg besiegte den Engländer Stephen Burton am Mittwochabend im Alexandra Palace mit 3:1. Martin Schindler zog als fünfter Deutscher in die 2. Runde ein. Dort bekommt es die deutsche Nummer eins mit dem Iren Keane Barry oder Tim Pusey aus Australien zu tun. Nach dem überraschenden Aus von Niko Springer am Dienstag gilt Schindler bei seiner siebten WM-Teilnahme als großer Hoffnungsträger, als Weltranglisten-13. startet er so hoch gesetzt wie noch kein Deutscher vor ihm beim Jahreshighlight. Über die dritte Runde ist er in London aber noch nie hinaus gekommen.

Martin Schindler sorgt bei Darts-WM für doppelten Rekord Schindler sorgte dabei gleich für einen doppelten Rekord - ein persönlicher und einer für die deutschen Darts-Geschichtsbücher: "The Wall" erzielte mit einem Three-Dart-Average von 99,14 sein bisher bestes Ergebnis bei einer WM. Darts-WM 2026 live im TV und Stream

Darts-WM: Hype um Luke Littler? Darts-Star ätzt Den höchsten Average eines deutschen Spielers bei einer Weltmeisterschaft hält weiterhin Gabriel Clemens mit 99,94 Punkten, den er im Viertelfinale im Dezember 2023 beim Sieg gegen Gerwyn Price aufstellte.

Darts-WM 2026: Schindler schwärmt von deutschen Fans Möglicherweise hat dabei auch die Fan-Unterstützung geholfen: "Ich habe es auf jeden Fall mitbekommen", sagte Schindler im Anschluss bei DAZN über die Anfeuerungsrufe der deutschen Fans vor Ort. "Letztes Jahr bin ich ja eher ausgebuht worden. Dieses Jahr war es ein bisschen wie die European Tour. Das war krass - und ich war ja das letzte Spiel des Abends." Interessant: Burton lag bei der Checkout-Quote mit exakt 40 Prozent sogar leicht vor Schindler (39,1 Prozent), konnte aber aufgrund des überlegenen Scorings des Deutschen lediglich zehn Doppelchancen nutzen. Schindler verwandelte dagegen neun von 23 Möglichkeiten auf die Doppel.

Fünf Deutsche in Runde 2 im Ally Pally Mit seinem Erfolg hat Schindler als bereits fünfter Deutscher bei dieser WM den Sprung in die zweite Runde geschafft – damit wurde der bisherige Rekord aus dem Vorjahr eingestellt. Damals hatten neben den gesetzten Clemens und Schindler auch Ricardo Pietreczko, Florian Hempel und Kai Gotthardt Runde 2 erreicht. "Wenn man in Deutschland gewinnt, ist man der Held. Wenn man verliert, ist man sofort der Loser", hatte Schindler vor dem Turnier gesagt - und zumindest der Auftakt stimmte die deutschen Fans positiv. Schindler kam gut ins Match und schnappte sich gegen den Weltranglisten-67. souverän den ersten Satz. Nach einem Durchhänger im zweiten Durchgang drehte er ab dem dritten Satz entscheidend auf, gewann sechs Legs in Folge und nutzte seinen ersten Matchdart zum Sieg.

Spielplan der Darts-WM 2026

