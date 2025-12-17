- Anzeige -
Darts-WM 2026: Martin Schindler sorgt für doppelten Rekord und schreibt deutsche Darts-Geschichte

  • Aktualisiert: 18.12.2025
  • 08:24 Uhr
  • SID

Deutschlands Hoffnungsträger Martin Schindler hat seine Auftakthürde bei der Darts-WM 2026 in London souverän gemeistert. Der 29-Jährige aus Strausberg besiegte den Engländer Stephen Burton am Mittwochabend im Alexandra Palace mit 3:1.

Martin Schindler zog als fünfter Deutscher in die 2. Runde ein. Dort bekommt es die deutsche Nummer eins mit dem Iren Keane Barry oder Tim Pusey aus Australien zu tun.

Nach dem überraschenden Aus von Niko Springer am Dienstag gilt Schindler bei seiner siebten WM-Teilnahme als großer Hoffnungsträger, als Weltranglisten-13. startet er so hoch gesetzt wie noch kein Deutscher vor ihm beim Jahreshighlight. Über die dritte Runde ist er in London aber noch nie hinaus gekommen.

3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

Martin Schindler sorgt bei Darts-WM für doppelten Rekord

Schindler sorgte dabei gleich für einen doppelten Rekord - ein persönlicher und einer für die deutschen Darts-Geschichtsbücher: "The Wall" erzielte mit einem Three-Dart-Average von 99,14 sein bisher bestes Ergebnis bei einer WM.

Den höchsten Average eines deutschen Spielers bei einer Weltmeisterschaft hält weiterhin Gabriel Clemens mit 99,94 Punkten, den er im Viertelfinale im Dezember 2023 beim Sieg gegen Gerwyn Price aufstellte.

Darts-WM 2026: Schindler schwärmt von deutschen Fans

Möglicherweise hat dabei auch die Fan-Unterstützung geholfen: "Ich habe es auf jeden Fall mitbekommen", sagte Schindler im Anschluss bei DAZN über die Anfeuerungsrufe der deutschen Fans vor Ort. "Letztes Jahr bin ich ja eher ausgebuht worden. Dieses Jahr war es ein bisschen wie die European Tour. Das war krass - und ich war ja das letzte Spiel des Abends."

Interessant: Burton lag bei der Checkout-Quote mit exakt 40 Prozent sogar leicht vor Schindler (39,1 Prozent), konnte aber aufgrund des überlegenen Scorings des Deutschen lediglich zehn Doppelchancen nutzen. Schindler verwandelte dagegen neun von 23 Möglichkeiten auf die Doppel.

Fünf Deutsche in Runde 2 im Ally Pally

Mit seinem Erfolg hat Schindler als bereits fünfter Deutscher bei dieser WM den Sprung in die zweite Runde geschafft – damit wurde der bisherige Rekord aus dem Vorjahr eingestellt. Damals hatten neben den gesetzten Clemens und Schindler auch Ricardo Pietreczko, Florian Hempel und Kai Gotthardt Runde 2 erreicht.

"Wenn man in Deutschland gewinnt, ist man der Held. Wenn man verliert, ist man sofort der Loser", hatte Schindler vor dem Turnier gesagt - und zumindest der Auftakt stimmte die deutschen Fans positiv. Schindler kam gut ins Match und schnappte sich gegen den Weltranglisten-67. souverän den ersten Satz. Nach einem Durchhänger im zweiten Durchgang drehte er ab dem dritten Satz entscheidend auf, gewann sechs Legs in Folge und nutzte seinen ersten Matchdart zum Sieg.

Spielplan der Darts-WM 2026

PDC Weltmeisterschaft
17.12.2025
22:16
James Wade
J. Wade
England
3:0
3
3
3
3
0
1
0
0
Beendet
Japan
R. Azemoto
Ryusei Azemoto
17.12.2025
23:06
Martin Schindler
M. Schindler
Deutschland
3:1
3
3
0
3
3
1
1
3
0
0
Beendet
England
S. Burton
Stephen Burton
18.12.2025
13:45
Callan Rydz
C. Rydz
England
-:-
0
0
Ungarn
P.Kovács
Patrik Kovács
18.12.2025
14:30
Thibault Tricole
T. Tricole
Frankreich
-:-
0
0
Japan
M.Sakai
Motomu Sakai
18.12.2025
15:30
Ryan Joyce
R. Joyce
England
-:-
0
0
England
O. Bates
Owen Bates
18.12.2025
16:30
Mike de Decker
M. de Decker
Belgien
-:-
0
0
Kenia
D.Munyua
David Munyua
18.12.2025
20:15
Jermaine Wattimena
J. Wattimena
Niederlande
-:-
0
0
Deutschland
D. Grüllich
Dominik Grüllich
18.12.2025
21:00
Dave Chisnall
D. Chisnall
England
-:-
0
0
England
F. Sherrock
Fallon Sherrock
18.12.2025
22:00
Michael van Gerwen
M. van Gerwen
Niederlande
-:-
0
0
Japan
M.Tatsunami
Mitsuhiko Tatsunami
18.12.2025
23:00
Krzysztof Ratajski
K. Ratajski
Polen
-:-
0
0
Philippinen
A. Toylo
Alexis Toylo
