Darts

Darts-WM 2026: Preise für Getränke - so teuer sind Bier und Wein im Ally Pally

  • Aktualisiert: 18.12.2025
  • 10:19 Uhr
  • ran.de

In London findet aktuell die Darts-WM 2026 statt. Wie viel Geld müssen die Fans im Ally Pally für Getränke bezahlen?

Im Londoner Alexandra Palace findet mit der Darts-WM aktuell das größte Darts-Highlight des Jahres statt. Tagtäglich strömen die Fans in den Ally Pally – doch wie viel Geld müssen sie für ihr Vergnügen dort eigentlich berappen?

Bei den Getränken gehen die Preise durchaus weit auseinander. Ein Pint Bier, also knapp 0,5 Liter, sind für 7,85 Pfund (rund 8,90 Euro) erhältlich. Die kleine Version gibt es bereits für 3,95 Pfund (4,50 Euro).

3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

Acht Pfund für ein Glas Wein

Ein Pitcher Amstel oder Cider kostet 31,40 Pfund (35,74 Euro). Für ein Glas Wein muss man acht Pfund, also rund 9,10 Euro hinblättern.

Einen Jägermeister Shot gab es im vergangenen Jahr für 7 Pfund (8,10 Euro). Auch dieses Jahr dürfte dieser ähnlich teuer sein.

PDC Weltmeisterschaft
18.12.2025
13:45
Callan Rydz
C. Rydz
England
-:-
0
0
Ungarn
P.Kovács
Patrik Kovács
18.12.2025
14:30
Thibault Tricole
T. Tricole
Frankreich
-:-
0
0
Japan
M.Sakai
Motomu Sakai
18.12.2025
15:30
Ryan Joyce
R. Joyce
England
-:-
0
0
England
O. Bates
Owen Bates
18.12.2025
16:30
Mike de Decker
M. de Decker
Belgien
-:-
0
0
Kenia
D.Munyua
David Munyua
18.12.2025
20:15
Jermaine Wattimena
J. Wattimena
Niederlande
-:-
0
0
Deutschland
D. Grüllich
Dominik Grüllich
