Darts-WM 2026: Heftige Sanktionen nach Dopingfall - Dom Taylor von PDC bestraft

  • Aktualisiert: 20.12.2025
  • 11:52 Uhr
  • ran.de

Doping-Fall bei der Darts-WM: Die PDC hat bekannt gegeben, dass Dom Taylor nach einer positiven Dopingprobe vom Turnier ausgeschlossen wird.

Die Darts-WM 2026 hat ihren ersten größeren Skandal.

Dom Taylor wurde nach einer positiven Dopingprobe vom Turnier in London ausgeschlossen. Das bestätigte der Darts-Dachverband PDC am Freitag.

"Im Einklang mit ihren laufenden Anti-Doping-Verfahren führen die PDC und die DRA (Darts Regulation Authority, Anm. d. Red.) während der Paddy Power World Darts Championship 2025/26 im Alexandra Palace Tests durch", erklärte die PDC in einem Statement. "Am 19. Dezember wurde die DRA über ein positives Testergebnis des Spielers Dom Taylor informiert, das aus einem am 14. Dezember durchgeführten Test resultierte".

Und weiter: "Infolge dessen und in Übereinstimmung mit den einschlägigen DRA-Verfahren wurde Dom Taylor mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme an allen von der DRA regulierten Veranstaltungen suspendiert."

Darts-WM 2026: Taylor-Gegner erhält Freilos

Taylor setzte sich in der 1. Runde der Darts-WM souverän mit 3:0-Sätzen gegen Oskar Lukasiak durch.

Durch den bestätigten Ausschluss von Taylor hat dessen eigentlicher Zweitrunden-Gegner Jonny Clayton ein Freilos und steht damit als erster Spieler der 3. Runde fest.

Die DRA und PDC gaben darüber hinaus bekannt, dass sie sich zu der Angelegenheit nicht weiter äußern werden.

Darts-WM: Dom Taylor als Doping-Wiederholungstäter

Taylor ist kein unbeschriebenes Blatt in Sachen Doping.

Der Engländer wurde im Herbst 2024 schon einmal positiv getestet. Die PDC suspendierte ihn damals für die Players Championship Finals und die WM 2025.

VIDEO: Darts-WM: Eklat um Menzies - Netz schlägt Alarm: "Er braucht Hilfe"

Allerdings wurde seine Sperre letztlich auf nur einen Monat verkürzt, weil "The Tower" nachweisen konnte, dass er das verbotene Mittel nicht im Rahmen eines Wettkampfes eingenommen hatte. Taylor konnte somit Anfang des Jahres bereits wieder mitwirken und .

Um welche Substanz es sich bei Taylors Vergehen im Jahr 2024 gehandelt hat, ist bis heute nicht bekannt. In Spielerkreisen wird laut "Bild" offenbar gemunkelt, dass es sich um Kokainmissbrauch gehandelt habe.

